Ben Stiller compie 58 anni: 'Faccio l'attore per sentirmi come da bambino'

Ben Stiller ha saputo farci ridere, piangere ed emozionare con decine di film che ci hanno permesso di apprezzarne il talento e la versatilità, il tutto con un filo conduttore al quale la star di Tutti Pazzi per Mary non ha mai voluto rinunciare: la possibilità di tornare sentirsi come un bambino al parco giochi.

L'attore che oggi compie 58 anni e che spesso viene scambiato per il collega Adam Sandler ha infatti indicato quest'aspetto sognante e infantile del cinema come primo motivo del suo amore per la sua professione: non è un caso che il nostro cerchi di lavorare il più possibile con l'amico di sempre Owen Wilson.

"Faccio l'attore perché continua a farmi sentire come da bambino, quando i miei mi portavano al luna park o al cinema, appunto. È un modo per continuare a vivere nei miei sogni. E facendo questo mestiere sono io che costruisco i mondi dei miei sogni. È bellissimo. Tanto più quando lo fai con amici: ecco perché io e Owen Wilson non perdiamo un’occasione per ritrovarci insieme sul set" sono state le sue parole. E voi, in quale film avete preferito il nostro Ben? Da solo o in coppia con Owen Wilson? Fatecelo sapere nei commenti!