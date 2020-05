Ben Stiller, il commovente ricordo degli ultimi giorni con suo padre Jerry Stiller

Nel corso di una recente intervista, l'attore e regista Ben Stiller ha ricordato suo padre Jerry Stiller, leggendario comico venuto a mancare recentemente all'età di 92 anni.

Parlando con il New Yorker, la star ha dichiarato: "Mia sorella ed io siamo stati in grado di stare con lui in questi giorni. E, anche per il fatto che non aveva una malattia legata al coronavirus e che le sue condizioni si stavano aggravando già da un po' di tempo, ci hanno permesso di vederlo. E' una cosa di cui sono molto, molto grato."

Ben Stiller ha continuato: "Nelle ultime settimane è stato male, ma anche se è stata difficile se n'è andato in pace e anche con un certo senso dell'umorismo, fino alla fine. Forse chiamarlo 'senso dell'umorismo' è un po' esagerato, ma sapeva essere divertente anche in quei momenti, quindi posso dire che è stato sempre se stesso. Aveva quasi novantatré anni e penso che il suo corpo fosse un po' stanco."

Infine, c'è spazio anche per i ricordi felici: "Crescendo con i miei genitori, io e mia sorella ci siamo sempre concentrati sul loro processo di collaborazione, perché lavoravano dentro casa davanti a noi. Non ricordo esattamente quando iniziai a trovarli divertenti, quando iniziai a capire le loro battute, però ricordo di averli visti sul palco una volta. Ricordo una loro esibizione, e tutti che ridevano e loro che recitavano sotto i riflettori. Da bambino mi piaceva guardarli e pensare: 'Oh, è davvero figo che tutti pensino che i miei genitori siano divertenti'. Era molto emozionante."

