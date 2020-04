Ben Stiller come Charlie Chaplin e Buster Keaton secondo Ethan Hawke

Che Ben Stiller sia uno degli attori comici più popolari dei nostri tempi lo dicono i fatti: l'attore è sulla cresta dell'onda ormai da quasi trent'anni e l'apprezzamento nei suoi confronti non accenna a calare. Il suo collega Ethan Hawke, però, sembra essersi spinto parecchio in là con i paragoni!

Nel corso di una live con Indiewire, infatti, Hawke ha paragonato l'operato di Stiller a quello di due vere e proprie leggende della comicità e del cinema in generale, vale a dire Charlie Chaplin e Buster Keaton. Il paragone è nato nel momento in cui Hawke ha raccontato di star approfittando della quarantena per mostrare ai suoi figli i film di questi due mostri sacri: "Sono incredibili, sono riusciti ad apparire realistici e credibili nonostante studiassero ogni mossa ed espressione".

Cercando dunque di trovar loro un erede, Hawke non ha esitato a tirar fuori il nome di Ben Stiller: "Ben Stiller è fantastico ed è anche un regista meraviglioso, è uno dei pochi della nostra generazione che potrebbe riuscire a fare qualcosa di simile". Insomma, un paragone piuttosto pesante: chissà se Stiller si sarà sentito lusingato dalle parole del collega o se, piuttosto, non si sia sentito caricato di troppe responsabilità!

