Still, ecco il trailer del docu-film sulla battaglia di Michael J. Fox contro il Parkinson

Il canale ufficiale di Apple TV+ ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Still: A Michael J. Fox Movie, il docu-film in cui il celebre attore della trilogia di Ritorno al futuro riflette sulla sua vita e sulla sua carriera dopo che gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson.

"Ero grande, ero davvero grande" afferma l'attore nella clip, per poi aggiungere: "Sono un ca**uto figlio di pu**ana". Diretto da Davis Guggenheim, Still racconterà con dovizia di particolari ciò che accade "quando un incurabile ottimista si ritrova ad affrontare una malattia incurabile". Era l'aprile 2022 quando Apple TV+ annunciò il docu-film sulla vita di Michael J. Fox.

Classe '91, Fox viene ricordato non soltanto per la trilogia di Ritorno al futuro, ma anche per Voglia di vincere, Caro zio Joe, Blue in the Face e moltissime altre pellicole, a cui si aggiungono serie televisive del calibro di Spin City, The Good Wife e Designated Survivor. Come doppiatore, i suoi ultimi lavori sono stati A.R.C.H.I.E. - Un robot a quattro zampe e il relativo sequel. Non sorprende che una carriera tanto illustre gli abbia conferito innumerevoli riconoscimenti, tra cui il Premio umanitario Jean Hersholt degli Oscar, quattro Golden Globe (tre dei quali per Spin City) e cinque Emmy.

La malattia di Parkinson gli venne diagnosticata nel 1991, quando aveva 30 anni. Dopo aver reso pubblica la notizia 7 anni più tardi, l'attore fu costretto a ritirarsi dalle scene per la quasi totalità degli anni 2000. Per favorire la ricerca sperimentale sulle cellule staminali, ha istituito la Fondazione Michael J. Fox e l'Istituto Karolinska. Se desiderate approfondire l'argomento, ecco il racconto a nudo sulla malattia di Michael J. Fox.