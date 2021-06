Still Here, Mickey Rourke e Jennifer Carpenter insieme per un nuovo e intrigante horror

È sempre grazie al puntualissimo Deadline che possiamo annunciarvi l'arrivo di Still Here, nuovo e intrigante film dell'orrore che vedrà come coppia di protagonisti il controverso Mickey Rourke (Iron Man 2, The Wrestler, I Mercenari) e la brava Jennifer Carpenter, vista nella serie TV Dexter e in Dragged Across Concrete di S. Craig Zahler.

Still Here è un horror soprannaturale prodotto Archstone Entertainment, che sta attualmente cercando acquirenti internazionali e nuovi finanziatori nel mercato del cinema di Cannes, a poche settimane dall'inizio ufficiale del Festival del Cinema di Cannes 2021.



Scritto per il grande schermo da Martin Gomez e diretto dai gemelli Gaudioso, Still Here racconta la storia di un vedovo (Rourke) disperato e tormentato dallo spirito vendicativo della defunta moglie. Ormai al limite ed esasperato, l'uomo decide di ingaggiare l'aiutante del nipote cacciatore di fantasmi per decifrare il significato dell'infestazione e portare un po' di pace alla sua famiglia.



La produzione del progetto dovrebbe prendere il via il prossimo autunno, a data ancora da destinarsi. Alla produzione del film troveremo anche Lisa Bruhn di Tanacious Films e gli stessi gemelli Gaudioso, mentre Kimberly Hines sarà produttrice esecutiva e Sophie Rose Barry produttrice associata.



