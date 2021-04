Steven Yeun di The Walking Dead accusa: 'Sono un attore, non un attore asioamericano'

Steven Yeun è diventato recentemente il primo attore asioamericano a rivedere la nomination come miglior attore protagonista per un film, in questo caso Minari, ma quest'ultimo non ci sta ad accettare tale definizione in quanto la categoria attoriale non dovrebbe essere suddivisa in base alla nazionalità di appartenenza.

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, Yeun nonostante si sia detto onorato per la nomination ai Premi Oscar ricevuta il mese scorso, ha anche dichiarato il suo disagio nei confronti dell'appellativo "attore asioamericano", preferendo invece essere chiamato semplicemente "attore".

"Se per un attimo esco da me stesso e guardo cosa potrebbe significare questo momento al di là di me, è bello aver stabilito una nuova apertura, e che i giovani asiatici americani possano credere che questo sia possibile anche per loro. Solo non lo gradisco in ogni direzione. A volte una narrativa che tratta di identità ti mette in una posizione molto strana".

Yeun ha continuato affermando che nel film Minari si parla di un personaggio asiatico americano ma non per questo il film parla per tutto il genere del protagonista: "Potrebbe parlare solamente di questa specifica famiglia, no?".

Yeun è nominato nella categoria miglior attore protagonista agli Oscar 2021 insieme al compianto Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom, Riz Ahmed per Sound of Metal, Anthony Hopkins per The Father e Gary Oldman per Mank. Al momento il favorito nella corsa alla statuetta pare essere Hopkins per la sua interpretazione di un padre affetto da demenza senile nel film con Olivia Colman.

Minari non ha ancora una data d'uscita per l'Italia, ma potrebbe arrivare subito dopo gli Oscar.