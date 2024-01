Steven Yeun rompe il silenzio su Thunderbolts: 'Mi dispiace Marvel, ma ci rivedremo'

Come vi abbiamo riportato in queste ore, l'attore di Beef e Nope Steven Yeun ha dovuto abbandonare il cast di Thunderbolts, nuovo film crossover Marvel Studios, a causa di un conflitto di programmazione scaturito dai ritardi accumulati della produzione dopo gli scioperi di Hollywood.

La star di The Walking Dead, che nel film MCU avrebbe dovuto interpretare il nuovo supereroe Sentry, ora ha rotto il silenzio sulla questione, commentando ufficialmente l'addio al cast di Thunderbolts: in una dichiarazione fornita a Variety, Steven Yeun ha confermato che non farà parte del film per le ragioni indicate, e che la decisione è stata presa a malincuore. La star ha anche specificato che il suo rapporto di amicizia con i Marvel Studios non si è incrinato, e che ha già in mente nuovi personaggi da interpretare nel futuro della saga.

"In giro da qualche parte ci sono molte bozze di e-mail che ho scritto personalmente per essere sicuro di riuscire a trasmettere in tutta sincerità il mio dispiacere per questa situazione" ha dichiarato l'attore. "Il fatto è che il tempo è passato così in fretta e ci sono stati molti cambiamenti dietro le quinte, e cose più grandi di me mi hanno costretto a tirarmi indietro. Ma so che Jake [Schreier, il regista, ndr] farà un lavoro incredibile, e allo stesso modo so che voglio fare un film Marvel. Ovviamente ora come ora è troppo presto per dirlo, probabilmente ho fatto incazzare troppe persone! Quindi adesso dirò semplicemente: 'Grazie per avermi ospitato.' Ho alcune idee per il futuro. Ma ora preferisco tenermele per me senza renderle pubbliche..."

Thunderbolts uscirà il 25 luglio 2025, con le riprese che inizieranno prossimamente. Nel frattempo ci siamo chiesti, e se fosse proprio Sentry il ruolo offerto a Ryan Gosling?