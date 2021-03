Steven Yeun, la nomination all'Oscar è da record: ecco perché

Oltre alla candidatura postuma di Chadwick Boseman, tra le nomination agli Oscar 2021 annunciate oggi spicca, sempre nella categoria per il miglior attore protagonista, quella di Steven Yeun, già nel cast di The Walking Dead, per Minari di Lee Isaac Chung. Si tratta infatti di una prima volta nella storia della rassegna.

Con la sua nomination, infatti, Steven Yeun è il primo americano di origine asiatica a concorrere per l'ambita statuetta come miglior attore. Un ulteriore passo avanti sul piano dell'inclusività è costituito dalla nomination, nella stessa categoria, di Riz Ahmed per Sound of Metal: si tratta infatti del primo attore musulmano a ricevere una nomination, e della prima volta che due attori di origini asiatiche gareggiano nello stesso anno per il premio di miglior attore.

Guardando anche alle altre categorie, il 2021 è anche il primo anno in cui due donne (Chloé Zhao per Nomadland ed Emerald Fennell per Promising Young Woman) sono candidate contemporaneamente all'Oscar come miglior regista.

Secondo Steven Yeun, con Minari il regista Lee Isaac Chung "ha catturato la sensazione di come sia un'esperienza da immigrato. Ha colto la sensazione di com'è una famiglia, di come si vive il matrimonio, come ci si sente a crescere in una famiglia religiosa... ci sono così tante cose con cui posso relazionarmi grazie a lui."

Per scoprire tutti i vincitori non resta che attendere la notte degli Oscar, che in Italia il 25 aprile sarà trasmessa da Sky.