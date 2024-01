Steven Yeun, l'incontro con Kevin Feige ai Critics Choice dopo l'uscita da Thunderbolts

L'addio di Steven Yeun a Thunderbolts non è ancora stato digerito dai fan Marvel che immaginavano già la star di The Walking Dead nei panni di Sentry. Fandom a parte, il dietro front dell'attore avrà lasciato anche qualche amarezza ai vertici dei Marvel Studios?

Lo scatto catturato in occasione della cerimonia dei 29esimi Critics Choice Awards, tenutasi il 14 gennaio non può che essere emblematico: la foto che ha fatto il giro del web riporta l'incontro tra Steven Yeun e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige durante una pausa dell'evento. L'oggetto della conversazione non è stato reso noto. C'è la possibilità che si trattasse semplicemente di un saluto ma non si può fare a meno di notare lo sguardo teso di Feige a cui mancherà uno degli interpreti principali di Thunderbolts adesso che finalmente i lavori si sono messi in moto dopo lo sciopero.

Incompatibilità di impegni lavorativi è stata la decisione dietro l'abbandono del nuovo film Marvel sebbene Yeun sembrerebbe propenso a far parte dell'MCU più avanti (sempre se avrà la benedizione di Kevin Feige). Lo scatto è già diventato un meme: su X ( ex twitter) un utente ha così interpretato una possibile conversazione tra i due "Kevin: Amico, ti capisco davvero" mentre nei commenti di più fan rimbomba lo spoiler che si lasciò sfuggire Robert Kirkman sull'ingaggio di Yeun come Sentry: "Kevin: Non ho dimenticato quello che ha detto Robert Kirkman".

Mentre i Marvel Studios guardano al futuro con la possibilità di una star di Euphoria nel ruolo di Sentry, Steven Yeun si concentra sulla programmazione del 2024 che lo vedrà accanto a Robert Pattinson in Mickey 17.