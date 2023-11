Steven Tyler, la star degli Aerosmith accusato di violenza sessuale: i fatti nel 1975?

Il leader degli Aerosmith, il cantante Steven Tyler, è stato citato in giudizio per la seconda volta per violenza sessuale. Nei documenti resi noti da NBC, il cantante avrebbe aggredito l'allora diciassettenne Jeanne Bellino, quando aveva 27 anni. La denuncia è stata presentata presso la Corte Suprema di New York.

Il giorno della presunta aggressione di Steven Tyler, Bellino partecipò ad una festa per la band al Warwick Hotel, probabilmente intorno al 1975. I documenti riportano che Tyler l'avrebbe baciata e palpeggiata in una cabina telefonica mentre si recava all'evento e poi l'avrebbe aggredita una seconda volta dopo il suo arrivo.



Secondo Bellino 'mentre la teneva prigioniera, Tyler le ha infilato la lingua in gola e ha messo le mani sul suo corpo, sul suo seno, sulle sue natiche e sui suoi genitali, spostando e togliendo i vestiti, bloccandola contro il muro della cabina telefonica'.



"Mentre Tyler maltrattava e palpeggiava la querelante, fingeva di avere un rapporto sessuale con lei. Altre persone rimanevano fuori dalla cabina telefonica ridendo e mentre i passanti osservavano nessuno dell'entourage è intervenuto" si legge nella causa. Bellino sostiene di aver lasciato l'hotel dopo che Tyler la invitò nella sua stanza. Negli anni successivi la querelante afferma di aver sopportato 'un grande dolore mentale e fisico, un disagio emotivo grave e permanente, manifestazioni fisiche di disagio emotivo, imbarazzo, umiliazione, lesioni fisiche personali e psicologiche'.



Lo scorso anno Steven Tyler è stato accusato di violenza sessuale da un'altra donna, Julia Holcomb. Tyler convinse la madre di Holcomb a nominarlo suo tutore legale nel 1974, cosa che le permise di viaggiare e vivere con lui. Holcomb ha affermato di essere rimasta incinta nel 1975 e di essere stata costretta ad abortire da Tyler.

Steven Tyler presentò una mozione anti-SLAPP (Strategic lawsuit against public participation), sostenendo che Holcomb, ora conosciuta come Julia Misley, avrebbe acconsentito alla loro relazione e che le sue affermazioni non sarebbero valide a causa della sua immunità in quanto tutore.

Steven Tyler è il papà della star Liv Tyler, che raccontò di aver scoperto tardi il nome di suo padre.