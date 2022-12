Steven Tyler accusato di violenza sessuale: guai per il leader degli Aerosmith

Steven Tyler è finito sotto i riflettori in queste ultime ore, e stavolta non grazie alla musica: il leader degli Aerosmith è infatti stato accusato di violenza sessuale da parte di Julia Holcomb, ex-compagna del cantante che all'epoca dei fatti aveva appena 16 anni (il tutto sarebbe avvenuto durante gli anni '70).

Allora 27enne, Tyler cominciò all'epoca a frequentare Holcomb quando questa aveva da poco compiuto 16 anni: il cantante, che qualche tempo fa si disse anche interessato a una comparsa in Guardiani della Galassia, fece sì che la madre di lei trasferisse a lui la sua tutela, andando quindi a convivere con la ragazza che di lì a poco sarebbe rimasta incinta per poi abortire poco dopo.

Holcomb è tornata in queste ore sulla questione, ricordando di aver conosciuto Tyler a un concerto degli Aerosmith e confermando che questi fosse a conoscenza della sua età quando la condusse in albergo dove avrebbe "compiuto vari atti di condotta sessuale criminale". Vari incontri dopo il cantante avrebbe quindi convinto la madre ad affidargli la tutela della figlia.

Sempre secondo il resoconto di Holcomb, Tyler l'avrebbe più volte aggredita, minacciandola anche di non sostenerla più economicamente nel caso in cui avesse deciso di tenere il bambino una volta scoperta la gravidanza. Al momento, comunque, Steven Styler non ha voluto rispondere alle accuse.