Steven Spielberg vorrebbe fare un film su Il Talismano di Stephen King!

Steven Spielberg vorrebbe realizzare un adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King, The Talisman (Il Talismano). I fan dell'autore stanno vivendo davvero un momento magico: nel 2017 ci sono stati sia film che programmi tv dedicati alle opere del famoso romanziere best seller!

Tra questi l'IT di Andy Muschietti - che è diventato, ufficialmente, il film horror di maggior successo di tutti i tempi - Gerald's Game, 1922 e Mr Mercedes. Il tanto atteso adattamento de La Torre Nera è finalmente arrivato anche lui nel 2017 ma, nonostante la grande interpretazione da protagonista, Idris Elba, la pellicola si è rivelata un disastro.

Nonostante sia Spielberg che King siano considerati icone, non hanno mai collaborato a un progetto insieme. Non che non ci abbiano provato; proprio ieri riportavamo la notizia che, a causa di interferenze telefoniche, Spielberg non riuscì a contattare King (mentre questi si trovava su una nave da crociera), quando voleva chiedergli di collaborare alla stesura della sceneggiatura di Poltergeist.

Steven Spielberg ha rivelato a EW di possedere da decenni i diritti per trasporre cinematograficamente The Talisman, il libro che King ha scritto insieme a Peter Straub: un romanzo fantasy incentrato su un ragazzo che viaggia in un mondo parallelo soprannominato "The Territories" per trovare un talismano che potrebbe salvare la vita della madre malata.

A sentire Stephen King, un adattamento è stato quasi fatto, ci si è avvicinati molto alla produzione più di una volta: "Ci siamo arrivati vicino diverse volte e ci sono state molte discussioni al riguardo". E Steven Spielberg ritiene che un giorno si possa davvero affrontare la realizzazione del progetto:

"Sento che in un futuro molto vicino, questa sarà la nostra più importante collaborazione. La Universal ha acquistato il libro per me. Era una vendita definitiva del libro. Possiedo il libro dal 1982 e spero di fare questo film nei prossimi due anni. Non mi impegnerò nel progetto in qualità di regista, sto solo dicendo che è qualcosa che voglio vedere al cinema da ben 35 anni!"

Che ne dite? Secondo voi è una buona idea? Vi piacerebbe vedere Il Talismano sul grande schermo? Ditecelo nei commenti!