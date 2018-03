Steven Spielberg su Time's Up: "È più importante di quanto possiamo immaginare"

Nato dalle ceneri degli scandali sessuali scoppiati ad Hollywood lo scorso anno, il movimento Time’s Up è stato fondato al fine di promuovere diverse iniziative di sensibilizzazione su delicate tematiche come l’abuso e le molestie di natura sessuale e non sul posto di lavoro. Tra i celebri sostenitori si conta anche il regista

Il pluripremiato premio Oscar, capace di unire intere generazioni di cinefili cresciute con opere cinematografiche del calibro di Schindler’s List, Salvate il soldato Ryan, Indiana Jones e così via, nel corso degli Empire Awards tenutisi a Londra nella serata di Domenica è intervenuto elogiando la campagna messa in moto negli ultimi mesi contro le molestie sessuali, descrivendola come una fase spartiacque per l’industria:

“Grazie, Time’s Up. Eravamo favorevoli in pieno fin dall’inizio, sia io che mia moglie. Questo (movimento, ndr) è più importante di quanto possiamo immaginare”.

Nel ricevere il Legend of Our Lifetime award, Spielberg ha dichiarato di sperare che l’organizzazione ponga fine al modus vivendi ed operandi che per diversi anni ha tenuto in scacco l’intero panorama di produzioni cinematografiche e non solo. Sui red carpet degli ultimi Golden Globes e degli Oscar, celebrati questi ultimi ad inizio mese, le star del piccolo e del grande schermo hanno mostrato la loro forma di sostegno indossando dapprima un abito nero e durante il secondo evento dando ridondanza alla voce di Time's Up tramite l'utilizzo di fermacapelli o spille generiche.

L’ultima avventura fantascientifica di Spielberg, Ready Player One, approderà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 29 marzo.