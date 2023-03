Steven Spielberg ha una teoria sugli UFO: 'E se fossimo noi tra 500.000 anni?'

Steven Spielberg è uno che sugli UFO ha tutto il diritto di dire la sua: il regista di roba come Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo è uno dal quale ci aspettiamo opinioni quantomeno interessanti in merito, e le ultime ipotesi lanciate dal nostro sono in effetti la conferma di quanto l'argomento gli interessi.

Prossimo secondo molti a superare James Cameron come regista di maggior successo della storia, Spielberg si è infatti detto per prima cosa assolutamente convinto dell'esistenza di forme di vita extra-terrestre: "Non credo che siamo soli nell'universo. Penso sia matematicamente impossibile che siamo le uniche forme di vita intelligente nel cosmo. È completamente impossibile. Al tempo stesso ritengo sia impossibile che qualcuno ci faccia visita da 400 milioni di anni luce di distanza, a meno che non abbiano trovato il modo di arrivare qui tramite dei wormhole" sono state le sue parole.

Il regista ha proseguito: "La cosa più ottimistica che mi viene da pensare su questi oggetti non identificati che vediamo in cielo è: e se non si trattasse di qualche civiltà avanzata distante 300 milioni di anni luce da noi? E se fossimo noi che, tra 500.000 anni, torniamo indietro per documentare la seconda parte del 20esimo secolo e la prima parte del 21esimo come antropologi? E loro saprebbero qualcosa che deve ancora accadere e che noi non conosciamo ancora, e potrebbero essere tornati indietro per documentare gli ultimi 100 anni della nostra storia". Cosa ne dite? Vi sembra un'ipotesi plausibile? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di The Fablemans, l'ultima fatica di Steven Spielberg.