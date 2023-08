Steven Spielberg svela per la prima volta un incidente 'da Oscar' sul set de Lo squalo

Dopo i 5 film sugli squali da vedere in attesa di Shark 2 - L'abisso, nuovo action d'avventura con Jason Statham, torniamo alle origini con Lo squalo di Steven Spielberg e un nuovo aneddoto 'da Oscar' svelato dal regista.

Durante una chiacchierata con Vanity Fair, infatti, il regista svela che sul set de Lo squalo si rischiò un incidente mortale durante una delle riprese sulla barca:

"Abbiamo avuto un grosso problema con il motoscafo che si trainava dietro l'Orca [la barca nel film, ndr], ad un certo punto ha accelerato troppo e la barca ha iniziato ad imbarcare acqua, ha rischiato di affondare. Ricordo come se fosse oggi il momento in cui gli attori, che si trovavano sulla barca, hanno iniziato ad urlare chiedendo aiuto. 'Mandaci una barca, tiraci fuori da qui!'. John Carter, il nostro tecnico del suono, che ha vinto un Oscar per Lo squalo insieme al suo team, ha preso il registratore Nagra, l'ha alzato sopra la sua testa più in alto che poteva e ha urlato: 'Fanc*lo gli attori, pensate a salvare il reparto audio!'. Ho ancora questa immagine di John che affonda piano piano mentre l'acqua saliva, e lui che teneva il registratore sopra la testa. Mesi dopo aveva in mano un Oscar!".

Lo squalo venne nominato a quattro Oscar, incluso quello per miglior film, vincendo quelli per il montaggio, la colonna sonora di John Williams e appunto quello per il sonoro.