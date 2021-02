Steven Spielberg sicuro: 'Il cinema non morirà, la gente tornerà ad andare in sala'

Quello del cinema in sala era un settore già in ginocchio prima dello scoppio della pandemia: il boom delle piattaforme streaming aveva assestato un colpo devastante a un'industria che, con le attuali restrizioni, si trova quindi ad affrontare una crisi senza precedenti. È davvero la fine del cinema come l'abbiamo sempre conosciuto?

Secondo Steven Spielberg non c'è motivo di essere così pessimisti: in un articolo scritto per Empire il regista di Schindler's List, pur riconoscendo il periodo decisamente poco felice, si è detto assolutamente fiducioso nel fatto che gli appassionati torneranno ad affollare le sale una volta finita l'emergenza.

"Ho ancora la speranza, se non quasi la certezza, che le persone torneranno ad andare al cinema. Ho sempre dedicato tutto me stesso alla comunità degli spettatori, nel senso di persone che escono di casa per andare a vedere un film, e far parte di questa comunità vuol dire avvertire un senso di cameratismo con le altre persone che hanno lasciato le loro case e sono sedute lì con loro. In una sala cinematografica guardi un film con le persone che per te sono importanti, ma anche con tanti sconosciuti. Questa è la magia che si crea quando andiamo a vedere un film, uno spettacolo o un concerto" scrive Spielberg nel suo articolo.

Il regista prosegue: "Non sappiamo chi siano tutte quelle persone sedute con noi, ma quando quel film ci fa ridere o piangere o riflettere e le luci si riaccendono, sembra quasi che non siano più soltanto degli sconosciuti. Quel breve intervallo della durata di un film non cancella le tante cose che ci dividono: l'etnia, la classe sociale, la religione, la politica. Ma il nostro mondo sembra un po' meno spaccato dopo una riunione di sconosciuti che hanno riso, pianto o che sono saltati dai loro posti tutti insieme. L'arte ci chiede di prestare attenzione al tempo stesso all'universale e al particolare. Di tutte le cose che hanno il potere di unirci, nessuna ha la potenza dell'esperienza comune dell'arte".

Siete d'accordo con il parere del regista di Jurassic Park e Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate quelli che per noi sono i 10 migliori film di Steven Spielberg.