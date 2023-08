Steven Spielberg e la scena eliminata da Indiana Jones 2: 'Non ci riusciva, è impallidita'

Mentre è stata annunciata la data d’uscita di Indiana Jones 5 in home video, Katie Capshaw è tornata a parlare di Indiana Jones e il tempio maledetto. L’attrice ha rivelato che una scena del film è stata eliminata a causa di un suo attacco di panico.

L’interprete di Willie Scott ha rivelato l’eliminazione di una scena in cui il suo personaggio si rende conto di un serpente che cammina sul suo corpo:

“Non sapevo che ci fossero i serpenti. Qualcuno mi ha detto: 'Ci sono i serpenti perché alla fine delle tre settimane in Sri Lanka, costruiscono questo piccolo stagno, e tu sarai nell'acqua e un serpente uscirà dall'albero. Scenderà dietro di te mentre ti rinfreschi in questo laghetto", e io ho pensato: "Non credo di poterlo fare””.

Frank Marshall, produttore del film, voleva procedere con le riprese e cercò di fare in modo che Capshaw e il serpente si conoscessero. Il tentativo fallì e l’attrice ha commentato:

“Mi sono avvicinata e l'ho guardato, e guardandolo mi sono venute le lacrime agli occhi, e ho fatto fatica a respirare, e stavo guardando... Mi sono avvicinata, ho messo la mano sul serpente e non ce l’ho fatta.”

Steven Spielberg notò che l'attrice impallidiva per la paura e si assicurò di non sottoporla mai più alla stessa scena:

“Tremava, era tutta bianca e si poteva vedere attraverso il trucco. Era impallidita. E io le ho detto: "Non ti farò passare un altro momento come questo. Tagliamola". E ho tagliato l'intera scena dal film. Credo che probabilmente, anni e anni dopo, mi abbia sposato per questo!".

Capshaw e Spielberg sono infatti sposati dal 1991.

Indiana Jones e il tempio maledetto ottenne recensioni contrastanti all’epoca, esattamente come l’ultimo capitolo della saga (Recensione di Indiana Jones e Il Quadrante del destino).