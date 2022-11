Steven Spielberg, altro che ritiro: l'autore vuole dirigere il suo primo western

Il trailer ufficiale di The Fabelmans ha avvicinato ancora di più gli spettatori al nuovo film di Steven Spielberg, che uscirà nei cinema italiani a partire dal 15 dicembre con 01 Distribution, ma dopo come si evolverà la carriera dell'autore?

Spazzate via le dicerie su un possibile ritiro di Spielberg dal mondo del cinema, infatti, in una nuova lunghissima intervista con The Hollywood Reporter per la sponsorizzazione di The Fabelmans, viene ribadita ancora una volta la volontà dell'autore di realizzare il suo primo western, uno dei pochi generi cinematografici in cui il regista di Incontri ravvicinati del terzo tipo e Il ponte delle spie non si è ancora cimentato. "Sebbene Spielberg abbia recentemente ceduto Indiana Jones 5 al regista James Mangold", si legge su The Hollywood Reporter, "il regista non considera in alcun modo The Fabelmans un commiato. Una cosa che vorrebbe ancora fare, per esempio, è un western. 'Non ha ancora finito', dice Macosko Krieger. 'Oh, no, no, no. Dovranno strappargli la cinepresa dalle mani. È stato messo sulla terra per fare film. Continuerà a raccontare grandi storie per il resto della sua vita'".

Non è la prima volta che Spielberg dichiara di voler realizzare un western. In precedenza l'autore aveva dichiarato: "Per tutta la mia carriera mi è stata posta la domanda: 'Che genere di film vorresti fare fra quelli che non hai mai fatto?'. Per tanti anni ho sempre risposto il musical, ma ora ho fatto West Side Story. E tuttavia quando rispondevo tralasciavo sempre un piccolo dettaglio, e cioè che non ho mai fatto neanche un western. Quindi, chissà, forse un giorno metterò anche io gli speroni. A dire il vero ne ho diversi di film western in sviluppo in questo momento, ma non saprei dire quale avrà priorità".

Ricordiamo che, secondo quanto riportato, il prossimo film di Spielberg dovrebbe essere Bullitt, un action incentrato sul famoso eroe interpretato da Steve McQueen.