Steven Spielberg rischiò grosso con un suo film: 'Sapevo che avrei perso degli amici'

Schindler's List è un film straziante, eppure, stando alle parole del regista Steven Spielberg, ce n'è un altro che ha trattato un tema ancora più delicato, se possibile: stiamo parlando di Munich, rilasciato nel 2005.

La pellicola raffigura il massacro del 1972 che è avvenuto – appunto – a Monaco, in Germania, mentre erano in corso le Olimpiadi estive. Spielberg ha manifestato tutto il proprio coraggio nel decidere di dirigerlo ugualmente, nonostante le inevitabili critiche che avrebbe generato.

"Ero consapevole di quanto fosse un campo minato" ha dichiarato il regista. "Non ho accettato la sfida con leggerezza: sapevo che avrei perso degli amici, nell'affrontare l'argomento, ma sapevo anche che ne avrei guadagnati altrettanti".

Ha inoltre aggiunto: "Renderei le persone a loro agio se girassi un film in cui tutti gli omicidi sono dettati dal bene o dal male, ma il film non prende nessuna di queste posizioni; anzi, si rifiuta di farlo. Molti esperti di sinistra e destra vorrebbero che la storia prendesse una posizione definitiva", pur nella consapevolezza che la verità è una soltanto: "Non ci sono risposte facili alla storia più complessa degli ultimi 50 anni".

A dispetto di tante premesse, Munich si è rivelato un grandissimo successo: basti pensare al punteggio del 78% su Rotten Tomatoes, alla posizione nella Top Ten di molte classifiche (inclusa quella Ebert) e le cinque candidature agli Academy Awards. Senza contare la sedicesima posizione tra i 21 film migliore del 21° secolo secondo il New York Times.

Per sdrammatizzare un po', sapevate che Steven Spielberg considerava la colonna sonora de Lo Squalo come uno scherzo?