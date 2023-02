Steven Spielberg, a quando il prossimo film? 'Non so cosa farò dopo'

Il 2021 e il 2022 sono stati anni floridi per Steven Spielberg, con le produzioni consecutive di West Side Story (tratto dall'omonimo musical di Leonard Bernstein) e The Fabelmans (racconto autobiografico); tuttavia, ora il regista di Cincinnati non ha la più pallida idea sui suoi prossimi progetti.

Quando l'intervistatore l'ha interrogato sul suo futuro, questa è stata la risposta di Spielberg: "Ero così preso dal lavoro, con due film consecutivi... che non ho mai avuto la possibilità di riflettere su cosa avrei realizzato al termine delle due pellicole. Perciò ora mi siedo davanti a tutti voi e dico: 'No, non so cosa farò dopo. Non ne ho la più pallida idea'". Una dinamica simile ha forti ripercussioni emotive: "È un tipo di sensazione che apprezzo. Ma al contempo è una sensazione orribile. Da un lato, sono felice di avere nuovamente il controllo della mia vita e di poter intraprendere delle scelte nella vita di tutti i giorni; dall'altro, però, ho necessità e volontà di lavorare, perciò, di fronte a una domanda del genere, sono sicuro che trascorrerò tutto l'anno in cerca di una risposta". Tuttavia, Steven Spielberg svela il suo vero coinvolgimento in Indiana Jones 5.

Ricordiamo che oggi 21 febbraio 2023 il regista ha partecipato al Festival di Berlino per ricevere l'Orso d'oro alla carriera. "In un certo senso, è come se un premio alla carriera ti riportasse nel passato, che tu lo voglia o meno" ha dichiarato. "Ti spinge a riflettere. Essere qui a Berlino, in uno dei festival più importanti della storia, rappresenta un momento davvero straordinario per la mia vita". Nell'occasione sono stati proiettati Duel (1972), Lo squalo (1975), E.T. (1982), Shindler's List (1993) e tanti altre opere cinematografiche di Spielberg. Se invece vuoi approfondire la sua ultima produzione, ecco la recensione di The Fabelmans.