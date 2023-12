Steven Spielberg, a che punto è il nuovo film Bullitt? Grosse novità

A che punto è il nuovo film Steven Spielberg Bullitt? Come saprete il regista di West Side Story e Minority Report è a lavoro sul sequel di Bullitt, cult di Peter Yates con Steve McQueen, e in queste ore sono emerse grosse novità sul progetto.

Gli ultimi aggiornamenti sul progetto, anche a causa degli scioperi di Hollywood, risalgono alla fine del 2022, quindi a circa un anno fa, quando è stato confermato che il protagonista di Bullitt sarà Bradley Cooper, che questa settimana uscirà su Netflix con il suo nuovo film da regista Maestro (prodotto proprio da Spielberg, in collaborazione con Martin Scorsese) e che in una nuova intervista promozionale ha dichiarato che 'non vede l'ora' di iniziare a lavorare con l'autore di Munich e Lo squalo.

Ancora più interessante, la produttrice Kristie Macosko Krieger ha fornito un aggiornamento sullo stato attuale di Bullitt, tramite GamesRadar+: "Lo sto producendo. Steven e Josh Singer, che sta scrivendo la sceneggiatura, stanno lavorando alla storia. Dovrei avere tra le mani la sceneggiatura completa al più presto, dato che lo sciopero degli scrittori ci ha rallentato un pochino. Ma ci stanno lavorando. Penso che sarà un film molto divertente."

Prodotto da Warner Bros., questo film ancora senza titolo ufficiale non sarà scritto dal partner abituale di Spielberg, Tony Kushner, ma come confermato nel paragrafo precedente da Josh Singer, autore di Maestro e Spotlight, che recentemente ha lavorato con Spielberg a The Post. La speranza, a questo punto, è che le riprese possano iniziare nel 2024, per un'uscita nel 2025.



Vi terremo aggiornati.