Steven Spielberg prosegue il matrimonio con Universal: ecco il nuovo accordo della Amblin

Amblin Partners ha firmato una nuova partnership distributiva pluriennale con Universal Filmed Entertainment Group, oltre a siglare una serie di nuovi accordi che accelereranno il passaggio della società allo streaming. L'accordo ha durata quinquennale ed è simile al precedente patto firmato nel 2015. Amblin e Universal sono partner da tempo.

Lo studio è stato la casa di molti dei più grandi successi del fondatore di Amblin, Steven Spielberg, tra cui Jurassic Park e Lo squalo.

"La mia relazione pluridecennale con la Universal trascende davvero ogni singolo accordo commerciale e, per rinnovare ancora una volta i nostri voti aziendali, riafferma che la Universal è la casa di Amblin" ha dichiarato Spielberg.



Il nuovo accordo pone fine al rapporto tra Amblin e Participant, sostenitrice dell'azienda:"Vorrei anche estendere la mia profonda gratitudine ai miei cari amici Jeff Skoll (fondatore di Participant) e David Linde (CEO) per un'incredibile corsa come partner formali; e le mie congratulazioni per quello che so sarà un capitolo successivo di successo nel viaggio di Participant. Anche se in una forma diversa, non vediamo l'ora di continuare le nostre collaborazioni per creare il tipo di contenuto d'impatto culturale che solo Participant può offrire".

"Universal è semplicemente la migliore nel settore e siamo più che fortunati ad avere Donna Langley e il suo team che supportano i nostri film. Inoltre, l'evoluzione della nostra partnership ci fornisce flessibilità per continuare a fornire il mercato dello streaming in rapida crescita su scala ancora maggiore, che sarà senza dubbio un motore di crescita chiave per i partner Amblin sia nel cinema che in tv negli anni a venire" ha dichiarato Jeff Small, CEO di Amblin Partners.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Jurassic Park e la nostra recensione di Lo squalo, i due titoli cult partoriti dalla collaborazione tra Amblin e Universal.