Steven Spielberg è il primo regista da 10 miliardi di dollari!

Grazie al successo di Ready Player One, Steven Spielberg è ora il più ricco regista al mondo, e il primo ad aver raggiunto, con i suoi film, la cifra astronomica di 10 miliardi al botteghino globale.

Anche se Ready Player One è rimasto in prima posizione per un solo fine settimana (ha perso con A Quiet Place: un posto Tranquillo), è già diventato uno dei film dal maggior incasso del 2018 in tutto il mondo. L'adattamento del romanzo di Ernest Cline ha guadagnato oltre 475 milioni di dollari in tutto il mondo, il che lo ha reso uno dei più grandi film di Spielberg da più di un decennio a questa parte (in termini di incasso). Il film non ha ancora raggiunto il successo finanziario del Jurassic Park del 1993, che ha fruttato 983,8 milioni ma, poiché Ready Player One è ancora in programmazione nelle sale, non è detto che non arrivi a pareggiare, se non a superare il traguardo del dino-movie.

La notizia del traguardo di Spielberg arriva grazie a un reportage di The Wrap, che ha fatto i conti dopo aver esaminato i numeri al Box Office Mojo. E il regista non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sta già lavorando a un nuovo film del franchise di Indiana Jones, nonché a un remake di West Side Story, del 1961. Spielberg è il leggendario creatore di capolavori storici, dei film più amati di tutti i tempi, incluso il franchise di Indiana Jones, E.T. e il franchise di Jurassic Park, quindi questo suo successo finanziario non dovrebbe costituire una grande sorpresa. Ready Player One si è dimostrato un osso duro per gli altri competitor al botteghino, anche considerando i cambiamenti che Spielberg ha apportato dal libro al film. Il successo non si è fermato solo al mercato occidentale: in Cina la pellicola sta facendo benissimo!

Al momento, Spielberg è impegnato a lavorare a Indiana Jones 5, con Harrison Ford che, ancora una volta, indosserà cappello e frusta per un'ultima avventura. Il suo piano è quello di iniziare la produzione del film nel 2019, e la data di uscita in sala dovrebbe essere luglio 2020. Il precedente film di Indi, Il regno del Teschio di Cristallo, non è stato ben accolto dai fan, ma si spera che l'archeologo possa cimentarsi in un'avventura di commiato dal personaggio, che sia stavolta, davvero degna di nota.

Il successo finanziario di Spielberg e questo nuovo traguardo raggiunto, sono molto più che meritati: quest'uomo, da solo, ha regalato a milioni di spettatori cose che non hanno prezzo, l'evasione, il sogno, la meraviglia. E qualsiasi progetto abbia per il futuro, noi non vediamo l'ora di vederlo!