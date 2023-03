Steven Spielberg preoccupato dall'antisemitismo: 'L'odio è diventato un requisito'

Una delle tematiche più care a Steven Spielberg è l'antisemitismo, come dimostra anche la sua nuova pellicola The Fabelmans. Stando alle sue recenti dichiarazioni, il regista è preoccupato dall'odio che si fa sempre più strada all'interno della società verso le persone ebree.

"Lo trovo sorprendente" ha dichiarato Spielberg in un'intervista a The Late Show. "L'antisemitismo c'è sempre stato, o era appena dietro l'angolo, un po' celato ma pur sempre in agguato, oppure ancora palese (come nel caso della Germania degli anni '30). Ma non è dalla Germania degli anni '30 che ho smesso di assistere a operazioni del genere, ma da quando Hitler e Mussolini inneggiavano a sfidarli. Non ho mai sperimentato una cosa del genere nella mia vita, specialmente in questo paese". E non è l'unico a pensarla in questo modo: Natalie Portman è contro Kanye West, a causa dell'antisemitismo crescente.

Ha poi continuato: "In qualche modo, l'emarginazione di persone che non fanno parte di una razza maggioritaria si è insinuata per anni e anni... L'odio sembra quasi il requisito per appartenere a un club, un gruppo che ha ottenuto ben più membri di quanto ci si aspettasse dall'America". Per esprimere la propria speranza per il futuro, però, il regista ha concluso una nota positiva: "Citando Anne Frank, penso che sia nella più assoluta ragione quando ritiene che la maggior parte delle persone sia buona. Essenzialmente, nel nostro cuore notiamo una profonda bontà ed empatia".

Per approfondire come il regista tratti l'argomento all'interno delle sue pellicole, ecco la recensione di The Fabelmans.