Steven Spielberg è stata la prima persona al mondo a vedere Oppenheimer

Oltre ad aver incensato il casting di Robert Downey Jr per Iron Man come uno dei più importanti della storia del cinema, Christopher Nolan in queste ore ha anche raccontato di quanto ha proiettato il suo ultimo film Oppenheimer per uno spettatore d'eccezione: il leggendario regista Steven Spielberg.

Durante un recente incontro con il regista di Dune Denis Villeneuve per l'Associated Press, Nolan ha ricordato di rivelato che la prima persona al mondo ad aver visto Oppenheimer è stata proprio Spielberg, che l'autore di Tenet e Dunkirk ha definito 'il mio grande maestro': a quanto pare, Nolan ha organizzato una proiezione privata con la sua copia personale in 70mm di Oppenheimer, e si è seduto dietro a Spielberg per osservarlo mentre osservava il suo film.

"Quando ho ricevuto per la prima volta la stampa 70mm di Oppenheimer, l'ho proiettata per Steven Spielberg. Mi aveva chiamato per un'altra cosa e io avevo appena ricevuto la pellicola, non avevo ancora mostrato il film a nessuno, nessuno l'aveva visto a parte qualche dirigendo dello studio. Allora lì per lì decisi che lui doveva essere il primo: eravamo al telefono e gliel'ho proposto e lui ha accettato. Durante la proiezione, mi sono seduto dietro di lui e l'ho guardato guardare il film. È stata un'esperienza straordinaria. Ha detto alcune cose molto gentili sul conto del film, ma in realtà a me era bastata la sua presenza, essere lì con lui. Non era nemmeno una cosa in programma, ma guardare il grande maestro che guarda un tuo film? É stata una cosa impareggiabile."

Nel corso del Q&A con Denis Villeneuve, Nolan ha anche acclamato Dune 2 definendo L'impero colpisce ancora di questa generazione: il film targato Warner Bros uscirà il 28 febbraio in Italia.