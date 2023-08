Steven Spielberg si è pentito di un suo vecchio film: 'Come un crimine di guerra'

Da Schindler's List a Salvate il soldato Ryan, da Lo squalo a Jurassic Park, sono moltissimi i film di Steven Spielberg entrati nell'immaginario collettivo; eppure, il regista non è soddisfatto di ciascuno di essi: per 1941 - Allarme a Hollywood arriva addirittura a provare un forte senso di imbarazzo.

"Era come se avessi commesso un crimine di guerra" ha ricordato Spielberg. Nonostante la generale avversione per le interferenze dello studio, quella volta avrebbe desiderato un contributo da parte sua, nel tentativo di salvare il progetto dal disastro annunciato.

"Mi hanno dato un limite di tempo per fare 1941. E ci sono voluti 178 giorni per girare le immagini, perché ho svolto tutto il lavoro in miniatura... Questo è indubbiamente il peggiore errore che potessi fare".

1941 - Allarme a Hollywood è la prima commedia del regista statunitense e trae spunto da una California che, a sei giorni dall'attacco di Pearl Harbor, è in preda all'isteria. A fronte di un budget di 35 milioni di dollari, molto alto per l'epoca, la pellicola ne incassò soltanto 31; fu il pubblico europeo a risollevarne le sorti, aggiungendone 60 e elevando l'incasso complessivo a 92 (una cifra comunque bassa, stando alla media di Spielberg). Temporalmente, il film risale al 1979, ed è perciò collocato tra Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) e I predatori dell'arca perduta (1981). Quando assisteremo al prossimo film di Steven Spielberg?

Inoltre, durante le riprese insorse più di un problema: oltre alle miniature menzionate, John Belushi si presentava spesso ubriaco sul set e dimenticava perciò le battute. Stando a una dichiarazione di Mark A. Altman, John Belushi passò le ultime ore sul set di un film molto famoso.