Steven Spielberg pensava che la colonna sonora de Lo Squalo fosse uno scherzo

Nonostante la colonna sonora de Lo Squalo realizzata da John Williams sia considerata oggi come una delle più iconiche e acclamate della storia del cinema, la prima volta che la sentì Steven Spielberg pensò che fosse uno scherzo architettato dal compositore.

A quanto pare, infatti, il regista di West Side Story e Incontri ravvicinati del terzo tipo non fu conquistato immediatamente dal celebre tema musicale, perché quegli accordi apparentemente semplici non erano proprio ciò che Spielberg aveva in mente per il film. Eppure l'autore si è reso immediatamente conto che Williams non stava affatto scherzando:

“Mi aspettavo di sentire qualcosa di strano e melodico, qualcosa di tonale ma di inquietante" ha raccontato Spielberg in una recente intervista promozionale. "Qualcosa che sembrava provenire da un altro mondo, quasi come fossimo nello spazio profondo, ma sott'acqua. E invece mi presento lì e John preme le dita su due tasti e fa 'dun dun, dun dun, dun dun'. Devo ammetterlo, all'inizio ho cominciato a ridere! John è conosciuto per avere un grande senso dell'umorismo e lì per lì ho pensato che mi stesse prendendo in giro. Ovviamente mi sbagliavo, e la sua musica è diventata la firma di quel film".

Con le nomination degli Oscar 2022 appena annunciate, Spielberg ha ottenuto l'ennesima nomination per la miglior regia, l'ottava, che lo avvicina al record di sempre di William Wyler (dodici nomination per la miglior regia). Tuttavia, a proposito di primati, l'autore ha anche stabilito il nuovo record per le candidature a miglior film in qualità di produttore, ben undici.

Gli Oscar 2022 saranno assegnati il 27 marzo prossimo.