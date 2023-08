Steven Spielberg aveva paura di girare una particolare scena erotica

Tra i registi più importanti e influenti di Hollywood, Steven Spielberg si è recentemente pentito di un suo vecchio film.

Il celebre regista ha diretto nel 1985 Il Colore Viola, un film tratto dall'omonimo romanzo di Alice Walker, vincitrice del premio Pulitzer. Sebbene il film sia stato accolto da recensioni per lo più positive, alcuni ritengono che la pellicola avrebbe dovuto essere realizzata da un regista nero invece che da Spielberg.

Il cineasta americano ha raccontato il suo disagio nel dover dirigere una particolare scena, aggiungendo che forse una regista donna sarebbe stata più adatta per il film:

"Forse sono stato il regista sbagliato per rappresentare alcuni degli incontri più sessualmente onesti tra Shug e Celie, perché li ho ammorbiditi. In pratica ho preso qualcosa che era estremamente erotico e molto intenzionale e l'ho ridotto a un semplice bacio. Ho ricevuto molte critiche per questo".

Infatti, Nel romanzo di Alice Walker, la relazione tra le due donne è profonda, romantica ed estremamente sessuale.

“C'erano alcune scene che non riuscivo a realizzare, soprattutto quelle crude, perché non sono cresciuto in quel modo. Oppure, se fossi stato una donna, forse avrei potuto. Ma essendo un uomo, non sapevo come fare. Qualsiasi regista donna l'avrebbe fatto brillantemente. E io ne avevo paura. Non sapevo come dare indicazioni agli attori in quel modo.”

Nonostante i problemi del regista, Il Colore Viola è stato candidato a 11 Oscar, vincendone purtroppo zero. Dopo il successo di The Fablemans, Steven Spielberg ha rilasciato delle dichiarazioni a proposito dei suoi piani successivi. E voi cosa vi aspettate dai prossimi progetti del regista? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.