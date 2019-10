Steven Spielberg in passato lodò i Marvel Studios, e l'intervista è tornata virale

Il dibattito Scorsese - Coppola sui film dei Marvel Studios è destinato a monopolizzare quest'ultima porzione del 2019, ma proprio come in Avengers: Endgame per difendere i film MCU qualcuno è tornato addirittura indietro nel tempo.

Più precisamente al 2016, e ancora più precisamente in Francia, durante l'edizione di quell'anno del Festival di Cannes: in quell'occasione, infatti, durante una conferenza stampa, il celebre autore di Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Lo Squalo e Indiana Jones lodò i film dei Marvel Studios, in particolare Iron Man e Guardiani della Galassia.

Queste le parole di Spielberg direttamente dal passato: “Adoro il Superman di Richard Donne, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e il primo Iron Man, ma il film di supereroi che mi ha colpito di più è uno che non si prende troppo sul serio: Guardians of the Galaxy. Quando terminai la sua proiezione, me ne andai con la sensazione di aver visto qualcosa di nuovo nel panoramica cinematografico, qualcosa che fosse privo di cinismo o di paura o della necessità di essere oscuro. C'è una differenza tra eroi e supereroi. L'eroe è una persona comune che si trova di fronte a un fatto serio e agisce per modificarlo. Un eroe è una persona che, camminando per la strada, vede un'auto in fiamme e corre per aiutare la persona che si trova al posto di guida intrappolata dalla cintura di sicurezza. Il supereroe è una persona che, nella stessa scena, volerebbe verso la macchina e proverebbe a capovolgerla per scuoterla usando la sua super forza, fino a quando il conducente non viene rilasciato. Mi identifico di più con il primo esempio. Film sugli eroi di tutti i giorni."

Aspettiamo di vedere se, ora che questa intervista è tornata virale, Spielberg sarà interpellato nuovamente sulla faccenda.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo agli Everycult su Lo Squalo, su Incontri Ravvicinati Del Terzo Tipo e su Indiana Jones e l'Ultima Crociata.