Steven Spielberg parla chiaro: film Netflix candidati per gli Emmy, non per gli Oscar!

La leggenda Steven Spielberg crede che Netflix si ponga come una vera e propria "sfida al cinema". In una recente intervista, mentre promuoveva, il regista ha espresso le sue preoccupazioni sul modello di streaming VOD e le implicazioni per i registi e gli spettatori.

L'ultimo film di Spielberg, Ready Player One, è già un trend sui social: si svolge nel 2045, e Tye Sheridan è il protagonista adolescente che che si ritrova nel turbine della realtà virtuale OASIS, che è principalmente una forma di evasione, ma poi, quando il fondatore di OASIS muore, tutto ruoterà intorno ad un messaggio nascosto, che consente a chi lo decifra, di trovare un immenso tesoro.... Ready Player One è un film che si basa sul romanzo del 2011 di Ernest Cline dallo stesso titolo.

Mentre promuoveva la sua ultima fatica, Spielberg ha parlato delle piattaforme di streaming, durante un'intervista con la rete televisiva britannica ITV News. Il regista ha riconosciuto che "la televisione è più grande oggi di quanto non sia mai stata in precedenza", ma i cineasti non lottano poi più di tanto per perseguire le loro idee creative. Spielberg ha discusso del "modello a tenda," che mette in evidenza gli eventi di intrattenimento in streaming, e contrasta con l'esperienza tradizionale dell'uscire per andare al cinema.

Per quanto riguarda la stagione dei premi poi, ha osservato che: "una volta che ti impegni per lavorare a un formato televisivo, stai facendo quello, un film per la TV." Spielberg ha anche affermato che i film a cui vengono assegnate "qualifiche token" - e hanno quindi un tempo di programmazione in sala limitato (come i Netflix Original Film), non dovrebbero essere eleggibili per le nomination all'Oscar.

Per Spielberg, è una questione di "lotta", di impegno. Crede che gli studios siano più interessati a investire nel successo commerciale garantito, piuttosto che offrire ai registi maggiori opportunità di sfidarsi creativamente. Di conseguenza, le produzioni su piattaforme di streaming aderiscono principalmente a un business VOD.

In passato, Spielberg ha diretto film di successo hollywoodiani come E.T. l'extra-terrestre, Jurassic Park e il franchise di Indiana Jones - produzioni che hanno indiscutibilmente un sapore diverso quando si sperimentano nei cinema. Il regista, per carità, apprezza Netflix, ma crede che la piattaforma di streaming dovrebbe avere diritto di candidarsi agli Emmy Awards piuttosto che agli Oscar.

Voi che ne dite? Siete d'accordo con l'opinione di Steven Spielberg?