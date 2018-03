Steven Spielberg parla di Black Panther, nuovo record al box-office per il film

Come anticipato, Black Panther è diventato il film di supereroi più di successo al botteghino in USA ad oggi. La pellicola ha ufficialmente incassato 630 milioni di dollari negli Stati Uniti d'America, battendodel 2012 con 623.4 milioni.

Black Panther è diventato anche il quinto film che ha incassato di più in USA e dovrebbe superare i 1.214 miliardi di Iron Man 3 al botteghino entro lunedì, diventando il terzo film di supereroi più di successo nel mondo dopo The Avengers e Avengers: Age of Ultron.

Intanto Steven Spielberg, regista del prossimo Ready Player One, ha parlato della pellicola e dell'impatto culturale del cinefumetto: "Penso che Ryan Coogler abbia fatto un ottimo lavoro nello scrivere e nel dirigere un film che è culturalmente - forse - la pellicola di 'break-out culturale' più grande dell'ultimo decennio. Cambierà realmente le cose e manterrà le cose cambiate per il miglioramento di tutti noi. Solo l'idea che i ragazzini ora possano crescere dicendo 'quando crescerò voglio essere come Pantera Nera' è straordinario.". Spielberg ha diretto, nel 1985, Il Colore Viola che aveva un cast prevalentemente black: "Il Colore Viola era troppo avanti per l'epoca in cui uscì. E fui criticato per averlo diretto perché non ero di colore. Ora capisco quelle critiche. Non capii le critiche a quel tempo, ma ora ho capito".