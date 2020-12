Steven Spielberg, ordine restrittivo per la stalker: aveva una pistola per ucciderlo!

Secondo TMZ, Steven Spielberg di recente ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di Sarah Char, una donna che avrebbe tormentato il regista per mesi, minacciandolo anche di morte. La polizia ha fatto sapere al regista di Jurassic Park che Char è stata trovata in possesso di un'arma da fuoco che avrebbe usato contro il regista.

Sarah Char si trova attualmente in arresto per minacce criminali, molestie e stalking. La donna aveva scritto un messaggio su Twitter in cui affermava:"Se dovrò uccidere personalmente le persone per aver rubato i miei IP, lo farò".

Steven Spielberg aveva prontamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, preoccupato per la sua incolumità e per quella della sua famiglia. La corte ha deciso tempestivamente per un ordine restrittivo nei confronti di Sarah Char.



La donna dovrà mantenersi ad almeno 100 metri di distanza da Spielberg, da sua moglie e da sua figlia.

Steven Spielberg tornerà al cinema nel 2021 con la nuova versione di West Side Story, celebre musical di Broadway che nel 1961 ebbe la prima trasposizione cinematografica con protagonista Natalie Wood.

Il film di Steven Spielberg vedrà nel cast Ansel Elgort, Maddie Ziegler, Rachel Zegler, Rita Moreno, Corey Stoll e Brian d'Arcy James.

Spielberg manca dal cinema da due anni, quando uscì nelle sale Ready Player One, con protagonisti Tye Sheridan e il premio Oscar Mark Rylance.



Per saperne di più leggete la recensione di Ready Player One e la recensione di The Post.