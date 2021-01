Steven Spielberg, ordinanza restrittiva per una stalker: al regista anche minacce di morte

Steven Spielberg può tirare un sospiro di sollievo: la donna contro cui il regista aveva sporto denuncia dopo mesi di vera e propria persecuzione si è infatti vista comminare di recente un'ordinanza restrittiva che le impedirà di trovarsi nelle vicinanze dell'autore di Jurassic Park e Schindler's List.

La donna in questione si chiama Sarah Char e, stando alle cronache, ha rappresentato per Spielberg un vero e proprio incubo durante questi ultimi mesi: secondo i resoconti del regista, infatti, Char l'avrebbe più volte minacciato di morte, arrivando addirittura a comprare una pistola per portare a compimento i suoi piani.

La donna, stando a quanto riportato da TMZ, era già stata arrestata in passato per molestie, minacce e stalking: un profilo decisamente poco rassicurante, dal quale però Spielberg potrà finalmente tenersi a debita distanza. La sentenza del giudice impedirà infatti alla 48enne Char di avvicinarsi al regista meno di 100 iarde (all'incirca 90 metri) nel corso dei prossimi 3 anni, discorso che vale ovviamente anche per la moglie e i familiari di Spielberg.

L'ordinanza, inoltre, impedirà alla stalker di contattare Spielberg tramite social (già in passato il regista aveva ricevuto dalla donna minacce di morte via Twitter). Tutto è bene quel che finisce bene, insomma: speriamo che il nostro Steven possa ora godersi un po' di tranquillità! Tornando a parlare di cinema, intanto, ecco quelli che per noi sono i migliori 10 film di Steven Spielberg.