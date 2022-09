Steven Spielberg non ha alcuna intenzione di ritirarsi: 'Non credete alle dicerie'

Steven Spielberg non si ritirerà dopo The Fabelmans, e non ha alcuna intenzione di farlo nel prossimo futuro: lo ha chiarito il regista in una recente intervista promozionale per la presentazione della sua nuova opera al Toronto Film Festival.

Come visto dal primo trailer di The Fabelmans, infatti, Spielberg per la prima volta racconterà la storia della sua infanzia e della sua famiglia in maniera autobiografica (seppure con alcune minime differenze, come ad esempio il nome dei personaggi) e alcuni hanno pensato che l'opera avrebbe rappresentato il canto del cigno del regista: stando allo stesso Spielberg, però, non è ancora arrivato il suo momento di appendere la cinepresa al chiodo.

"Non ho deciso di fare questo film per prepararmi ad andare in pensione, The Fabelmans non è il mio addio al cinema", ha spiegato Spielberg al Toronto Film Festival. "Non bisogna credere a tutte le dicerie che si sentono." Il regista ha anche rivelato qual è il vero motivo che lo ha spinto a realizzare The Fabelmans proprio oggi: "Perché ho girato The Fabelmans oggi dopo tanto tempo? Il motivo è semplice: quando è arrivato il Covid, abbiamo avuto due cose in abbondanza: la paura e il tempo a disposizione. Credo che, a marzo o aprile del 2020, nessuno sapesse cosa ne sarebbe stato dell'arte dopo la pandemia. E, insomma, mentre le cose peggioravano sempre di più, mi sono ritrovato a pensare alla mia vita e ho sentito che era giunto il momento di affrontare di petto la mia adolescenza e risolvere alcune cose che avevo in sospeso con me stesso."

Ricordiamo che Steven Spielberg ha diversi progetti in cantiere: l'anno scorso il regista ha firmato un accordo esclusivo con Netflix tramite la sua casa di produzione, la Amblin Partners, che garantirà due film all'anno per lo streamer, mentre qualche tempo è stato confermato che il prossimo film di Spielberg sarà Bullitt, un sequel del cult omonimo del 1968 diretto da Peter Yates con protagonista Steve McQueen.

The Fabelmans uscirà in Italia dal 15 novembre per 01 Distribution.