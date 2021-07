Steven Spielberg, Netflix rompe il silenzio sull'accordo:'Faremo grandi cose insieme'

Quando Steven Spielberg e Amblin Entertainment, strenui sostenitori dell'esperienza cinematografica in sala e accesi critici dello streaming hanno firmato un accordo con Netflix, la maggior parte dei fan è rimasta a bocca aperta. L'accordo Amblin-Netflix riguarderà diversi nuovi lungometraggi ogni anno e sinora sorprendeva il silenzio di Netflix.

Ricordiamo che lo studio produrrà almeno due film all'anno per il colosso dello streaming, con la possibilità che Spielberg possa persino dirigerne alcuni, ma Amblin continuerà comunque a fare la maggior parte del proprio lavoro con Universal, storica partner di Spielberg. Su Everyeye trovate i 10 migliori film diretti da Steven Spielberg, che tornerà nelle sale con una nuova versione di West Side Story.



Ora finalmente Netflix ha rotto il silenzio e ha parlato dell'accordo con Spielberg. Ecco le parole del capo della sezione cinema di Netflix, Scott Stuber:"Per noi è stato un grande momento. In tutta Wall Street, in tutto il settore, c'è stato un riconoscimento delle possibilità che questo accordo presenta. Faremo grandi cose insieme".

Dopo che l'accordo è stato concluso, i rappresentanti di Netflix e Amblin Entertainment hanno subito minimizzato i conflitti precedenti tra Spielberg e il mondo dello streaming. E lo stesso Spielberg aveva cambiato decisamente rotta ben prima dell'accordo, smentendo di aver fatto pressioni sull'Academy per vietare la presenza di film usciti solo in streaming ai premi Oscar.

Le prossime uscite in sinergia tra Netflix e Amblin prevedono il film Maestro, diretto da Bradley Cooper, biopic su Leonard Bernstein.



