Steven Spielberg e Netflix, accordo clamoroso: 2 film all'anno per il servizio streaming!

È un giorno di grandi cambiamenti a Hollywood. Secondo quanto riportato da Variety, la Amblin Partners di Steven Spielberg, da sempre tra i più grandi promotori del cinema visto sul grande schermo, ha firmato un accordo pluriennale con Netflix per la produzione di film in esclusiva per il colosso dello streaming.

Si tratta di una notizia importante anche alla luce del fatto che Spielberg è sempre stato associato ad un certo scetticismo nei confronti della compagnia di Ted Sarandos, tanto che, stando ad alcuni report non confermati, nel 2019 il regista avrebbe esortato l'Academy a vietare la partecipazione dei film usciti in streaming agli Oscar. Tuttavia Spielberg ha chiarito la sua posizione in un'intervista rilasciata al New York Times in seguito alle polemiche, nella quale ha negato di aver cercato di impedire a Netflix di vincere gli Oscar aprendo alle storie raccontate in qualsiasi formato.

Con questo nuovo contratto, che comunque non compromette il legame tra la compagnia e Universal Pictures, la Amblin si impegna a consegnare a Netflix almeno 2 film all'anno per un numero indeterminato di anni, alcuni dei quali potrebbero essere diretti dallo stesso Spielberg. Netflix in cambio provvedrà a finanziare alcuni di questi progetti, i quali non presenteranno alcun requisito di budget o genere e potrebbero ricevere una qualche sorta di distribuzione limitata nelle sale come accaduto per The Irishman di Martin Scorsese e Marriage Story di Noah Baumbach.

Variety riferisce poi che l'accordo probabilmente non includerà il prossimo film di Spieblerg, ovvero il film autobiografico che racconterà l'infanzia in Arizona del regista di Jurassic Park, con Paul Dano e Michelle Williams che vestiranno rispettivamente i panni del padre e la madre del cineasta.



