Steven Spielberg a Napoli! Pizza da Michele e voci su un set a Pozzuoli per il regista

Il boom del turismo che ha interessato Napoli in questi ultimi tempi ha ovviamente coinvolto un bel po' di volti noti: l'ultimo a concedersi qualche giorno nel capoluogo partenopeo è stato Steven Spielberg, che in giornata è stato visto in uno dei locali più conosciuti del centro storico della città campana.

Stiamo parlando, ovviamente, della pizzeria Da Michele, già oggetto delle attenzioni di Hollywood in passato (basta citare la celebre scena con protagonista Julia Roberts in Mangia, Prega, Ama): l'arrivo del regista che non sa ancora cosa farà dopo The Fablemans è stato preannunciato all'amministratore della storica pizzeria di Forcella con qualche minuto di anticipo presumibilmente allo scopo di non creare clamore, ma è bastato poco perché una folla di fan si radunasse a chiedere un selfie all'autore di Schindler's List.

"È la miglior pizza che abbia mai mangiato, anche se ho temuto che fosse troppo grande" sono state le parole del regista, che dopo aver scattato una foto con lo staff del locale è poi ripartito alla volta di Positano. Voci sempre più insistenti, inoltre, parlano di uno Spielberg innamorato di Pozzuoli e intenzionato a girare nel Rione Terra alcune scene della sua serie su Napoleone di cui si parla da un po' di tempo. Per il buon Steven, insomma, difficilmente questa sarà l'ultima scappatella campana.