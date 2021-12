Steven Spielberg, dopo West Side Story il Far West? 'Sto sviluppando diversi western'

West Side Story sarà il primo musical di Steven Spielberg, che però a quanto pare nonostante una carriera decennale non ha ancora finito con le sue 'prime volte'.

In un'intervista concessa a Yahoo, a Spielberg è stato chiesto quali altri generi cinematografici vorrebbe affrontare in futuro dopo il debutto nel musical col remake di West Side Story. La risposta del regista è stata: "Mi è stata posta questa domanda negli ultimi quarant'anni della mia carriera, se non di più, e per tutto questo tempo ho sempre risposto allo stesso modo scegliendo il musical, dicendo che era l'unico genere che non avevo fatto. Tuttavia tralasciavo sempre un piccolo dettaglio, e cioè che non ho mai fatto neanche un western. Quindi, chissà, forse un giorno metterò anche io gli speroni".

E forse quel giorno non è poi così lontano, dato che il regista ha aggiunto: "A dire il vero ne ho diversi di film western in sviluppo in questo momento, ma non saprei dire quale avrà priorità".

Diverse rivisitazioni moderne del western negli ultimi mesi hanno goduto di molta popolarità, con gli ultimi esempi rappresentati da titoli come The Harder They Fall, The Power of the Dog e First Cow, quindi sarebbe certamente interessante vedere che tipo di interpretazione sarebbe in grado di dare un autore come Spielberg a questo genere cinematografico che è l'emblema della storia di Hollywood. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

West Side Story arriverà in Italia dal 23 dicembre. Nel frattempo, Spielberg sta lavorando ad un biopic ispirato alla sua adolescenza, un progetto più piccolo che uscirà presumibilmente l'anno prossimo.