Steven Spielberg a lavoro su un film per HBO, protagonisti Ruth Wilson e Andrew Scott

Gli acclamati attori Ruth Wilson e Andrew Scott reciteranno in un nuovo film originale del network HBO prodotto nientemeno che dal leggendario regista Steven Spielberg.

Wilson, nota per i suoi ruoli in serie come The Affair e Luther, e la star di Sherlock e Fleabag reciteranno in un adattamento dell'opera teatrale vincitrice del Tony Award Oslo, scritta da J.T. Rogers. Spielberg è a bordo come produttore esecutivo insieme al drammaturgo Rogers che adatterà la storia, mentre il vincitore del Tony Bartlett Sher dirigerà il film dopo aver diretto anche la prima dell'opera a Broadway.

La storia segue un piccolo gruppo di israeliani e palestinesi, insieme ad una coppia norvegese, che guidarono gli accordi di pace di Oslo nel 1993, un evento che segnò l'inizio di un processo per stabilire un trattato di pace tra Israele e la Palestina. Tuttavia, non ci sarà solo diplomazia e politica: il film esplorerà anche le improbabili amicizie nate tra le persone coinvolte. La Wilson interpreterà Mona Juul, ministra degli esteri norvegese, mentre Scott sarà suo marito, un sociologo di nome Terje Rød-Larsen. Il cast di supporto include Jeff Wilbusch di Unorthodox di Netflix.

Il progetto rappresenta la seconda collaborazione tra Wilson e Scott e HBO, dato che le due star hanno recitato anche nella serie tv His Dark Materials, rispettivamente nei panni della signora Coulter e del colonnello John Parry.

