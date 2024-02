Steven Spielberg: 'La zona d'interesse è il miglior film sull'Olocausto dai tempi del mio'

La zona d'interesse arriva oggi nelle sale italiane, e non potrebbe farlo con un biglietto da visita migliore: in queste ore, infatti, perfino Steven Spielberg si è tolto il cappello di fronte al nuovo capolavoro di Jonathan Glazer.

Il regista di Schindler's List, che ha rivisitato il suo capolavoro del 1993 (o meglio l'altro suo capolavoro del 1993, dato che in quell'anno l'autore uscì al cinema anche con Jurassic Park) in un lungo editoriale di The Hollywood Reporter in compagnia di Liam Neeson, l'attore protagonista del lungometraggio, ha infatti elogiato La zona d'interesse di Jonathan Glazer, eleggendolo come il miglior film sulla Shoah dai tempi del suo: "La zona d'interesse è il miglior film sull'Olocausto che ho visto dai tempi del mio" ha detto Spielberg al The Hollywood Reporter. "Questo film fa un ottimo lavoro nel sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto sulla banalità del male."

Dopo l'uscita di Schindler's List, che fu nominato a ben 12 statuette agli Oscar 1994 e che valse a Spielberg e al suo team 7 vittorie, incluse quelle per miglior film dell'anno e miglior regia, c'è stata una vera e propria 'esplosione' di film sull'Olocausto, tra i quali ricordiamo La vita è bella, Il pianista, Il figlio di Saul e, più recentemente, Jojo Rabbit, con La zona d'interesse, tra i maggiori candidati agli Oscar 2024, divenuto uno dei film stranieri più nominati di sempre.

Addirittura per Alfonso Cuaron, acclamato autore di Gravity, Roma e I figli degli uomini, La zona d'interesse è il film più importante del secolo.