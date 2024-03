Steven Spielberg:'La fondazione Shoah è importante ora più che mai'

Steven Spielberg ha partecipato alla serata nella sala da ballo del Town and Gown della USC per ricevere il Medaglione Universitario della USC, conferito al regista per il lavoro a favore dei sopravvissuti all'Olocausto, le cui storie sono state raccontate in oltre trent'anni di attività della Fondazione Shoah creata dal cineasta.

Nel corso della serata è intervenuta sul palco Celina Biniaz, 93 anni, la più giovane delle 1.200 persone salvate da Oskar Schindler nel 1944. Davanti a 265 persone, tra cui 30 sopravvissuti all'Olocausto, Biniaz ha dichiarato:"Oskar Schindler ha salvato la mia vita aggiungendo il mio nome e quello dei miei genitori nella lista dei lavoratori da proteggere dalla deportazione nazista. E cinquant'anni dopo, tu, Steven [Spielberg], hai immortalato la mia vita restituendomi la voce".



Fondata nel 1994 da Steven Spielberg, in seguito al successo di Schindler's List, la Fondazione Shoah si è dedicata alla raccolta e alla conservazione di testimonianze personali dei sopravvissuti all'Olocausto. Salito sul palco, Spielberg ha ricordato l'importanza della fondazione:"Andando avanti con coraggio per condividere queste storie davanti alla telecamera, un registro permanente sarà conservato per le famiglie, per la storia, per l'educazione e per ogni futura generazione. Questo è diventato il mio scopo. È diventato il nostro lavoro ed è diventata la Fondazione Shoah. Ed eccoci qui, trent'anni dopo, ancora determinati a dare a quelle voci ogni opportunità di essere ascoltate". Spielberg dichiarò di aver realizzato Schindler's List in risposta ai negazionisti dell'Olocausto.

Il regista si è soffermato anche sul tema del conflitto attuale:"Sono sempre più allarmato dal fatto che potremmo essere condannati a ripetere la storia, a dover combattere ancora una volta per il semplice diritto di essere ebrei. Di fronte alla brutalità e alla persecuzione siamo sempre stati un popolo resiliente e compassione che comprende il potere dell'empatia. Possiamo indignarci contro i nefasti atti perpetrati dai terroristi il 7 ottobre e condannare anche l'uccisione di donne e bambini innocenti a Gaza. Questo ci rende una forza unica per il bene del mondo, ed è per questo che siamo qui oggi per celebrare il lavoro della Fondazione Shoah, più cruciale ora di quanto lo fosse nel 1994". Su Everyeye potete recuperare la recensione di Schindler's List, il film su Oskar Schindler realizzato da Steven Spielberg.

