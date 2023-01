Steven Spielberg & John Williams: arriva il documentario sull'iconico compositore!

Provate a pensare ad uno dei compositori più iconici americani. Ci avete pensato? E perché vi è venuto in mente proprio John Williams? Dopo anni di sodalizio tra il celebre artista e Steven Spielberg, il regista ha deciso di celebrare il suo braccio destro con un documentario interamente dedicato a lui.

D'altronde questo è il gesto minimo che si potrebbe fare per il genio dietro alle musiche di Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park e Star Wars. Sigle che hanno segnato innegabilmente la nostra infanzia e l'immaginario collettivo.

Per fortuna arriva la notizia del non-ritiro di John Williams, che di certo comincia ad avere una certa età. Eppure il compositore ha affermato in un'intervista per The Hollywood Reporter di "avere ancora 10 anni davanti, d'altronde. Non vi libererete di me facilmente! E poi non puoi 'ritirarti' dalla musica". Il musicista aveva poi aggiunto che il suo lavoro "E' come respirare. E' la tua vita. E' la mia vita. Un giorno senza musica è un giorno sbagliato".

John Williams è stato recente lodato da Steven Spielberg per il suo lavoro in The Fabelmans, il film autobiografico che ha commosso il mondo intero. La colonna sonora del progetto sarebbe stata dunque la ciliegina sulla torta, ma d'altronde si parla di John Williams!