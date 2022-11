Steven Spielberg contro HBO Max: 'Hanno trattato indegnamente tanti grandi registi'

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo film The Fabelmans, il leggendario regista Steven Spielberg ha discusso dei pro e dei contro offerti dai nuovi servizi di streaming on demand, riservando però una tirata d'orecchi in particolare a HBO Max.

Parlando al New York Times, Spielberg ha affermato che il trasferimento nei servizi di streaming di molti film pensati per la sala potrebbe aver cambiato per sempre l'industria cinematografica. "La pandemia ha creato un'opportunità per le piattaforme di streaming di aumentare i propri abbonamenti a livelli da record, ma la cosa è stata fatta a scapito di alcuni dei miei migliori amici registi, trattati indegnamente poiché, senza tante cerimonie, i loro film sono stati presi e distribuiti in streaming. In questo caso parlo di HBO Max. E poi da lì tutto ha iniziato a cambiare”.

Il regista ha preso di mira in particolare la Warner Bros. e il suo servizio di streaming, che come noto ha nel 2021 ha preso la controversa decisione di far uscire tutti i suoi film sul servizio streaming in contemporanea con la distribuzione nelle sale, portando di fatto la finestra di esclusiva dei cinema a 0. Questa mossa, tra le altre cose, ha portato al divorzio tra Warner Bros e Christopher Nolan, col regista che ha venduto il suo nuovo film Oppenheimer alla Universal dopo aver pubblicamente rigettato la mossa di Warner e HBO Max. Comunque, Spielberg è convinto che l'andare al cinema è un'attività che non sparirà. "Ho trovato incoraggiante il fatto che un film come Elvis abbia superato i 100 milioni di dollari al botteghino nazionale. Molte persone anziane sono andate a vedere quel film e questo mi ha dato la speranza che il pubblico stesse iniziando a tornare al cinema.”

Ricordiamo che Steven Spielberg vuole realizzare un western, uno dei pochi generi cinematografici in cui non si è ancora cimentato: il suo prossimo film, dopo The Fabelmans, dovrebbe essere un sequel di Bullit, seminale action con Steven McQueen.

Rimanete sintonizzati.