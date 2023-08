Steven Spielberg, quanto guadagna oggi il regista?

Pochi mesi fa Steven Spielberg ha conquistato per l'ennesima volta i propri fan con la sua semi-autobiografia su grande schermo, The Fabelmans, nella quale racconta la storia di un giovane aspirante regista e del suo complicato percorso di crescita in famiglia, in particolare il rapporto con il padre e la madre.

Ma quanto guadagna il regista? Steven Spielberg è certamente uno dei più apprezzati e rinominati cineasti di tutti i tempi e il suo patrimonio è certamente commisurato all'incredibile mole di lavoro sfornata nel corso di oltre quarant'anni di carriera, soprattutto grazie al suo appeal trasversale, che abbraccia critica e pubblico.



In attesa di sapere quale sarà il prossimo film di Steven Spielberg, secondo quanto riporta il magazine People with Money, il regista è al primo posto fra i registi più pagati al mondo, con un fatturato stimato in 75 milioni di dollari. Dopo un calo considerevole negli ultimi anni, Spielberg è tornato sulla cresta dell'onda riacciuffando il primo posto del podio nella classifica dei registi più pagati al mondo, guadagnando un vantaggio di ben 40 milioni di dollari sulla seconda posizione in classifica.



Il magazine prende in considerazione fattori come retribuzioni anticipate, partecipazioni agli utili, residui, supporto e lavoro pubblicitario.

Il suo patrimonio netto è stimato in 215 milioni di dollari, grazie anche a intelligenti investimenti azionari, proprietà e accordi di collaborazione con brand. Inoltre è proprietario di ristoranti, squadre di calcio, un marchio di vodka, moda e profumi.



Non perdetevi la nostra recensione di The Fabelmans, l'ultimo film diretto da Steven Spielberg.