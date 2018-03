Steven Spielberg girerà il biopic su Leonard Bernstein dopo Indiana Jones 5?

è attualmente uno dei registi più impegnati di Hollywood e con due progetti già in cantiere sembra se ne sia appena aggiunto un terzo.

Secondo quanto rivelato da Variety, Spielberg curerà la regia di un biopic – ancora senza un titolo ufficiale – dedicato al grande compositore Leonard Bernstein. Per una coincidenza, Bernstein si è occupato delle celebri musiche di West Side Story, film del quale il regista di Ready Player One dovrebbe girare un personalissimo remake. Attualmente rimane sconosciuto anche lo sceneggiatore del progetto, che non è Josh Singer, il quale si sta occupando dello stesso soggetto per la Paramount.

Con tutti i suoi sforzi per il momento indirizzati verso la promozione del suo nuovo film, Ready Player One, Spielberg dovrà poi spostare le sue attenzioni sui suoi due progetti fissati per il 2019, ovvero il quinto capitolo delle avventure di Indiana Jones, con il ritorno di Harrison Ford nei panni dell’archeologo avventuriero creato da George Lucas, e sul sopracitato remake di West Side Story, per cui il regista ha già ingaggiato un cast director.

Non è detto, comunque che Spielberg diriga effettivamente il biopic su Bernstein; infatti, lo stesso regista fu costretto ad abbandonare il progetto di The Kidnapping of Edgardo Mortara con Mark Rylance per non essere riuscito a trovare un giovane attore per la parte e ha quindi preferito dirigere The Post.