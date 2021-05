Steven Spielberg, Gabriel LaBelle sarà il regista adolescente nel suo film autobiografico

Continua a prendere forma il cast del film autobiografico su Steven Spielberg, da lui stesso diretto, che si soffermerà soprattutto sulla sua infanzia e adolescenza. Sappiamo che Paul Dano sarà il padre del regista, mentre Michelle Williams interpreterà la madre. Anche Seth Rogen sarà nel film, dove sarà un personaggio ispirato a un suo amato zio.

Per il ruolo del protagonista, Steven Spielberg sembra intenzionato a scegliere una serie di giovani attori di diverse età, dal momento che il film dovrebbe raccontare varie fasi della sua crescita.

La notizia del giorno, stando a quanto riporta Deadline, è che Gabriel LaBelle è in trattative avanzate per interpretare Steven Spielberg da adolescente, mentre sono ancora in corso i casting per la versione più "bambina" del regista di E.T. e Jurassic Park.

Steven Spielberg ha dimostrato negli anni un certo talento nello scegliere e lanciare giovanissimi attori: basti pensare, per esempio, a Henry Thomas e Drew Barrymore in E.T., a Christian Bale in L'Impero del Sole e a Dakota Fanning in La Guerra dei Mondi.

Il tempo dirà poi se Gabriel LaBelle riuscirà a salire al loro stesso livello. Tra i suoi lavori, per il momento, figurano Max 2: Un eroe alla Casa Bianca (2017), Dead Shack (2017) e The Predator (2018).

Steven Spielberg è al momento al lavoro sulla sceneggiatura del film insieme a Tony Kushner. La produzione dovrebbe iniziare a luglio, mentre l'uscita è prevista nel 2022. Non c'è ancora un titolo ufficiale, anche se stando alle ultime voci potrebbe essere The Fabelmans.