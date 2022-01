Steven Spielberg, la figlia Sasha si sposa: il regista immortala il momento della proposta

Steven Spielberg ha realizzato pietre miliari nella storia del cinema, tra cui Lo squalo, I predatori dell'arca perduta, Jurassic Park e molti altri titoli. Recentemente ha debuttato anche nel musical, con West Side Story. Chi meglio di lui poteva catturare il momento in cui la figlia Sasha ha ricevuto la proposta di matrimonio?

Sasha Spielberg, attrice e musicista nota anche con lo pseudonimo Buzzy Lee, ha condiviso su Instagram la felice notizia del suo fidanzamento e ovviamente il padre Steven non poteva che essere coinvolto. Spielberg è stato recentemente impegnato con la promozione di West Side Story; in passato il regista dichiarò che anche Hook nacque come un musical, salvo poi essere modificato in corso d'opera.



Nel post Sasha Spielberg ha condiviso l'anello di fidanzamento, la foto di un diario con una scritta risalente al novembre 2020 in cui l'attrice anticipava che avrebbe sposato Harry, il suo compagno e una foto del grande momento, scattata nientemeno che dal padre, Steven Spielberg.

Tonnellate di personaggi famosi si sono riversate sull'account della figlia del regista, tra cui Ariana DeBose, Gwyneth Paltrow e Zooey Deschanel.



Sasha Spielberg ha dichiarato che frequentemente il padre immortala di nascosto momenti familiari e quindi non poteva mancare in uno dei più importanti. Steven Spielberg ha ben 7 figli: la primogenita è l'attrice Jessica Capshaw, seguita da Max Spielberg, Theo Spielberg e poi Sasha Spielberg. In seguito ha avuto Sawyer, Destry e Michaela.



Su Everyeye potete trovare la recensione di West Side Story, l'ultimo successo cinematografico di Spielberg.