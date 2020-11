Steven Spielberg, la figlia Mikaela è una sex worker: 'Mai stata più felice'

A 24 anni Mikaela Spielberg, figlia adottiva del regista Steven e di sua moglie Kate Capshaw, ha alle spalle un passato fatto di depressione, ansia, abuso di sostanze e un arresto dopo una lite con l'ex fidanzato Chuck Pankow, di 27 anni più grande. Qualche mese fa la figlia d'arte ha scelto l'industria del porno, ed è oggi una star di ManyVids.

Si tratta di una piattaforma di contenuti a pagamento per adulti, che permette a Mikaela Spielberg di registrare le sue esibizioni attraverso la webcam direttamente dalla sua casa di Nashville, nel Tennessee.

Nei giorni scorsi Mikaela è stata intervistata dal Daily Beast, rivelando di essere soddisfatta di questa svolta, che l'ha resa "più felice che mai".

"Mi piace davvero questo lavoro, e mi offre un modo completamente nuovo di affermarmi e di esprimermi" ha raccontato. "La parte migliore è che ogni volta che voglio posso semplicemente mettermi a ballare e iniziare a lavorare."

Qualche tempo fa la figlia del regista di Jurassic Park aveva raccontato che i genitori non furono particolarmente sorpresi dalla sua scelta. Nel resto dell'intervista Mikaela Spielberg ha poi spiegato di non essere interessata ai contenuti più hard ("Preferisco contenuti softcore, o più passionali"), e che la molla che l'ha spinta a intraprendere questa nuova esperienza è stata l'esigenza di esprimere sé stessa, oltre che di raggiungere l'indipendenza economica. "Volevo sentirmi parte di una comunità, ma anche prendere in mano le redini della mia vita, in un modo creativo ma non distruttivo."