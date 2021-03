Steven Spielberg dirigerà un film ispirato alla sua infanzia! Ecco chi sarà sua madre

Steven Spielberg ci ha fatto sognare in ogni modo: dagli alieni alle intelligenze artificiali, passando per squali, dinosauri e videogiochi, il regista di Indiana Jones e Jurassic Park ha rivestito un ruolo importantissimo nell'infanzia di tutti noi. Perché, dunque, non concentrarsi per una volta sui suoi, di sogni?

Detto, fatto: proprio pochi minuti fa è infatti circolata la notizia secondo cui il buon Steven sia al lavoro su di un film ispirato alla sua infanzia trascorsa in Arizona. Il lungometraggio è attualmente ancora senza titolo e, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere prodotto in collaborazione con Amblin Partners.

Ad affiancare Spielberg nella stesura della sceneggiatura ci sarà il suo storico collaboratore Tony Kushner, mentre pare ci sia già qualcosa di concreto relativamente al cast del film: salvo smentite, infatti, ad interpretare la madre del piccolo Steven dovrebbe essere Michelle Williams, attualmente in trattative con la produzione.

Spielberg, nato a Cincinnati (Ohio) e successivamente trasferitosi a Phoenix, ha più volte parlato dell'importanza che il crescere in Arizona abbia avuto sulla sua immaginazione e sullo sviluppo di quella fantasia senza freni che l'avrebbe poi portato a diventare uno dei registi più importanti dei nostri tempi. Insomma, i presupposti per una storia interessante ci sono tutti! Siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti! A tal proposito, ecco quelli che per noi sono i 10 migliori film di Steven Spielberg.