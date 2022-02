Steven Spielberg dirigerà un nuovo film di Bullitt, l'eroe action di Steve McQueen!

Mentre si sta preparando al lancio in home video e streaming di West Side Story, in corsa per gli Oscar 2022, Steven Spielberg guarda già al prossimo progetto con Bullitt, il celebre eroe action reso famoso da Steve McQueen.

Nonostante il regista sia già occupato nella post produzione di The Fablemans, un film ispirato alla sua giovinezza che dovrebbe uscire nel corso del 2022, Deadline riporta che Spielberg ha scelto di dirigere una nuova storia originale incentrata su Frank Bullitt, l'iconico personaggio interpretato da Steve McQueen nel thriller del 1968 Bullitt. Spielberg produrrà anche il film insieme a Kristie Macosko Krieger, con Josh Singer ingaggiato per scrivere la sceneggiatura. Il progetto sarà sviluppato dalla Warner Bros.

Secondo le fonti, sebbene la sceneggiatura non sia ancora stata scritta (e dunque il film non sarà il prossimo progetto di Spielberg, che probabilmente si dedicherà a qualcos'altro) il nuovo Bullitt non sarà un remake del film originale ma racconterà una nuova con protagonista lo stesso personaggio: nel film originale, Frank Bullitt è un poliziotto di San Francisco dai modi bruschi che si mette alla ricerca del boss della mafia che ha ucciso il suo testimone chiave. Considerato uno dei ruoli più iconici di McQueen, il film è famoso anche per includere una delle scene di inseguimento in auto più famose nella storia del cinema. Il figlio di Steve McQueen, Chad, e la nipote Molly McQueen produrranno il nuovo film di Spielberg.

Spielberg, lo ricordiamo, è personalmente candidato agli Oscar 2022 nelle categorie miglior regista e miglior film per West Side Story.